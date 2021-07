Do opravdu hluboké historie je potřeba nahlédnout při hledání posledního úspěchu českých šermířů na olympijských hrách. Tokijský bronz Alexandera Choupenitche totiž přišel přesně po sto třinácti letech od her v Londýně 1908, kde Vilém Goppold z Lobsdorfu zajistil třetí místo v šavli a ke stejnému umístění pomohl také v soutěži družstev.

A Choupenitch si byl ukončení tak dlouhého půstu moc dobře vědom. „Den před soutěží jsem trenérovi říkal, že nějaký Vilém Goppold vybojoval medaili na hrách v roce 1908. A on na to řekl: Tak už je čas s tím něco udělat. A tak se nám to povedlo," vykládal v extázi po zisku medaile. „Tohle je opravdu výjimečná věc, rekord! Pro mě tedy určitě," přidal se s bujarým smíchem kouč Stefano Cerioni.

Právě italský vítěz z olympiády v Soulu byl v uplynulých dvou letech jedním z hlavních pilířů bronzového zázraku. „Nejdřív jsme měnili malé věci v technice, potom jsme se věnovali taktice. Teď Alex zvládne v jeden moment mnohem víc věcí a pro soupeře je velmi těžké se bránit. Předtím byl předvídatelný," popisoval trenér českého reprezentanta.

Přijde renesance?

Senzační úspěch sedmadvacetiletého fleretisty zcela jistě vstoupí do české olympijské historie, sám Choupenitch ale odmítl, že by se stal automaticky legendou. „K tomu mám ještě hodně daleko. Ale jsem rád, že jsem prolomil to nekonečně dlouhé čekání," podotkl téměř dvoumetrový obr s vírou, že jeho výkon z Tokia pomůže zvednout zájem o tradiční, leč okrajový sport.

„Já mohu motivovat lidi, pořádám kempy pro děti. Ale bude to hlavně na svazu, aby se chytil příležitosti. Vzpomínám, jak jsem začínal já. Přišel jsem do haly a začali jsme dělat šermířské nohy. A já říkal týpkovi vedle: ‚Co to je? To je balet? To je divný.' K dosažení úspěchu musíte překonat začátky a prokázat obrovskou vůli. Já jsem ukázal, že všechno je možné. Opravdu všechno," dodal Choupenitch.

A světlejší budoucnost věští i jeho kouč. „Když máte šampiona nebo medailistu, děti se začnou zajímat. Pro český šerm je důležité, aby omladinu přilákal. A s širší základnou půjdete nahoru," poznamenal Cerioni.