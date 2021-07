Smutný olympijský příběh českých plážových volejbalistů pořád může mít happyend! Ondřej Perušič byl organizátory uschopněn nastoupit do turnaje a s parťákem Davidem Schweinerem tak může hrát ve čtvrtek od 9.00 SELČ s Mexičany Gaxiolem a Rubiem.

Testy Perušiče, jenž byl pasažérem olympijského speciálu, přitom stále nejsou negativní. „Japonci jsou národ flexibilní, proto dodrželi dosavadní tempo, co den, to nové pravidlo," okomentovali to čeští hráči na své facebookové stránce.

Svůj první zápas proti lotyšským sokům museli skrečovat a pak čekali, až bude mít Perušič dva dny po sobě negativní test na covid-19. Jenže regule se změnily. „Po uplynutí deseti dnů budou případy posuzovat individuálně a propuštění je možné i v případě pozitivního testu, pokud budou dodržena určitá kritéria," objasnili Perušič se Schweinerem.

https://www.facebook.com/PerusicSchweiner/posts/213191757479649

Od lékařů povolení dostali, a tak se Perušič odstěhoval z izolačního hotelu do ubytování pro „vyléčené" sportovce, zatímco Schweiner a trenér Andrea Tomatis zůstávají v karanténě. Všichni se večer potkají na první společný trénink.

„První dny jsem na karanténním hotelu na požárním schodišti simuloval tréninky dvakrát denně, pak jsem naštěstí po pár dnech mohl chodit s trenérem na kurty a byl jsem aspoň v nějakém kontaktu s míčem," hlásil Schweiner.

Nucená tréninková pauza i onemocnění covidem, které se u Perušiče neobešlo zcela bez příznaků, je sice pro turnaj značným hendikepem, ale Češi mají stále naději na postup. „Jen Mexičané jsou zatím bez vítězství a v případě rovnosti nerozhodují sety, nýbrž body, které po naší první skreči nehovoří příliš v náš prospěch," uvědomují si.

„Perun prý na to, že byl 10 dní v karanténě, vypadá dobře," hlásil Schweiner. „Ráno se půjdeme rozcvičit a pak na ně vlítneme. Říkám vlítneme, i když samozřejmě nevíme, jaké to bude," uvedl Schwiner. „Ale nejdeme si jen zahrát, i když jsme toho moc nenatrénovali, doufám, že jsme za deset dní nezapomněli hrát beach," věří.

Jejich posledním sokem ve skupině budou favorizovaní Rusové Vjačeslav Krasilnikov, Oleg Stojanovskij. První dva týmy a nejlepší ze třetích míst postupují rovnou do play off, další dvojice na třetím místě čeká předkolo.