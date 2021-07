Dvacetiletá Korejka An San si v Tokiu zcela podmanila olympijskou lukostřelnici a po dnešním triumfu mezi jednotlivkyněmi získala třetí zlatou medaili. Šampionka ze smíšené i týmové soutěže porazila ve finálovém duelu ruskou soupeřku Jelenu Osipovovou 6:5 po dodatečném rozstřelu. Po pěti setech byl stav nerozhodný 5:5, ale debutantka na OH An San prvním dodatečným šípem trefila desítku, zatímco o osm let starší soupeřka jen osmičku.