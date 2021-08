Po skvělém tažení Markéty Vondroušové k olympijskému stříbru ve dvouhře, se budou upínat české zraky do finále čtyřhy žen, ve kterém se můžeme dočkat zlaté tečky. Nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková zabojují od 8 hodin SEČ proti švýcarskému páru Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová. Tradičně obsáhlou online reportáž nabízí náš web Sport.cz. Přímým přenosem vysílá duel také program ČT Sport.

Cesta do finále to vůbec nebyla snadná. Neúprosný program, z toho plynoucí únava Barbory Krejčíkové. Zašité kurty bez jestřábího oka, zápasy, ve kterých se příliš nedařio. Takový byl týden vítězek nedávného Roland Garros. Přes to všechno dokázaly české reprezentantky neuvěřitelnou kuráž a vybojovaly tolik vysněné finále.

V něm narazí na olympijskou vítězku ve dvouhře Belindu Bencicovou, která utvořila pro hry v Japonsku pár s krajankou Viktorijí Golubicovou. Sehrané Češky budou favoritkami duelu, v případě vítězství by vybojovaly už čtvrtou zlatou medaili pro naší výpravu.

Bencicová se ale může uvolnit, nejcennější životní vítězství získala včera, teď už může, společně s Golubicovou, jenom překvapit.