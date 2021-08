Olympijská premiéra zápasníkovi Arturu Omarovovi nevyšla. Na hrách v Tokiu v řecko-římském stylu ve váze do 97 kilogramů prohrál v prvním kole 1:3 s Alexem Szökem z Maďarska a musel čekat na výsledky oprav. Ty se ale nakonec nevyvinuly v jeho prospěch a jeho premiéra na OH skončila hned po úvodním zápase.

Maďar Gergo Szoke (nahoře) bojuje s českým zápasníkem Arturem Omarovem v prvním kole řecko-římského zápasu do 97 kg na OH v Tokiu.

Do oprav se měl Omarov šanci dostat pouze v případe, pokud by Szöke postoupil až do finále. Maďarského zápasníka však čekal velmi těžký soupeř - dvojnásobný mistr světa Musa Jevlojev z Ruska.

Po slibném začátku to vypadalo, že by mladý Maďar mohl způsobit senzaci na úkor největšího favorita této kategorie. Rus ale zápas s přehledem otočil, zvítězil 6:2 a vyřadil tak z turnaje chomutovského zápasníka.