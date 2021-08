Devětatřicetiletá Rossová získala každou medaili s jinou partnerkou. K londýnskému stříbru jí pomohla Jennifer Kessyová, k třetímu místu v Brazílii zase Kerri Walshová Jenningsová, která ovládla předchozí tři olympijské turnaje s Misty Mayovou-Treanorovou. K nejcennějšímu kovu jí nyní pomohla jednatřicetiletá Klinemanová, jež pod pěti kruhy debutovala, ale společně už předloni opanovaly mistrovství světa v Hamburku.

Bronzové medailistky z tohoto MS Clancyová s Artachovou získaly pro Austrálii první olympijskou medaili v plážovém volejbale od roku 2000, kdy turnaj v Sydney vyhrály Natalie Cooková a Kerri Pottharstová. Rossová z Klinemanovou vrátily zlato do USA poté, co v Riu po předchozí šňůře Mayové s Walshovou triumfovaly Němky Laura Ludwigová a Kira Walkenhorstová. Ludwigová s novou partnerkou Margaretou Kozuchovou nestačily na americký pár ve čtvrtfinále.

Americký plážový volejbal získal medaili na sedmé olympiádě za sebou. Reprezentanti USA nechyběli na stupních vítězů od zavedení sportu do programu her v roce 1996. Podobnou sérii dosud držela také Brazílie, její zástupci ale v Tokiu došli nejdál do čtvrtfinále.

"Nebylo snadné udržet tradici, kterou USA v beachvolejbale mají. Moc to pro nás znamená. Zbytek světa je teď tak dobrý. Spousta různých zemí se stará o to, že laťka je hodně vysoko. A my to zvládly," řekla Rossová. S Klinemanovou ztratily během turnaje v Šiokaze Parku jediný set v sedmi zápasech. "Má to pro nás pohádkový konec," dodala Klinemanová.

Bronz získaly švýcarské mistryně Evropy Joana Heidrichová a Anouk Vergéová-Depréová po dvousetové výhře nad lotyšským párem Tina Graudinová, Anastasija Kravčenoková. Pro svoji zemi vybojovaly první olympijskou beachvolejbalovou medaili v ženské kategorii a po 17 letech navázali na třetí místo krajanů Patricka Heuschera a Stefana Kobela z Atén.

"Splnily jsme si sen a doufáme, že inspirujeme hodně dětí u nás doma, aby hrály beachvolejbal. Za těch pět let jsme si prošly spoustou emocí. Měly jsme operaci zad, covid, problémy se motivovat na začátku pandemie..." přiznala Vergéová-Depréová.