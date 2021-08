Čína nadále zůstává fakticky zavřená okolnímu světu, po příletu vyžaduje třítýdenní karanténu. „To musí být změněno, aby se hry mohly konat," říká předseda Českého a člen Mezinárodního olympijského výboru Jiří Kejval.

Čínští pořadatelé mají výhodu, že můžou čerpat ze zkušeností organizátorů her v Tokiu, která opatření proti koronaviru jsou funkční a která ne. Indicie zatím naznačují, že budou chtít ještě zpřísnit. „Jednou z verzí je očkování. Nemůže být nařízeno povinně. Ale může se udělat výjimka z karantény pro sportovce a členy doprovodu, kteří by byli naočkováni," říká Kejval.

V praxi by to tak znamenalo de facto povinné očkování, protože těžko někdo ze sportovců během zimní sezony pojede do Číny o tři týdny dříve, aby zůstal v karanténě.

Ale je to stále jen jeden z návrhů, Mezinárodní olympijský výbor dál čeká na informace z Číny. „V řádu týdnů by se mělo rozhodnout. Máme předběžné úvahy, ale doufám, že je dotlačíme ještě do přijatelnější podoby," dodává Kejval.