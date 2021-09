Američtí sportovci, kteří se příští rok zúčastní olympijských i paralympijských her v Pekingu, musejí být očkovaní proti koronaviru. Nařízení se vztahuje i na všechny členy doprovodu. Ve středu to oznámila šéfka amerického olympijského výboru Sarah Hirshlandová s tím, že pravidlo by mělo platit i na dalších hrách.

"Tento krok zvýší naši schopnost vytvořit bezpečné prostředí pro naše sportovce a jejich doprovod a umožní nám obnovit stabilní plánování, přípravu a servis sportovcům," uvedla Hirshlandová v dopisu pro agenturu Reuters. Od 1. listopadu bude navíc muset být očkovaný každý, kdo bude chtít využívat sportoviště olympijského výboru USA včetně tréninkových.

Zimní olympijské hry 2022 v Pekingu by se měly uskutečnit od 4. do 20. února. Zatím se pouze diskutuje o tom, že covidová opatření v Číně by měla být ještě přísnější než na letošních hrách v Tokiu. Nejlidnatější země planety se od začátku koronavirové pandemie, která vypukla na jejím území, uzavřela před okolím. Nepořádá žádné velké sportovní akce, pro cestující ze zahraničí je povinná třítýdenní karanténa.

Podle prvních informací je možné, že se povinné izolaci před ZOH v Pekingu vyhnou jen očkovaní účastníci. To by znamenalo prakticky povinnost očkování. Pro sportovce by bylo nemožné podat po třítýdenní izolaci adekvátní výkon, dalším aktérům by se zase cesta na hry výrazně prodražila. V Tokiu Mezinárodní olympijský výbor očkování doporučoval, ale povinné nebylo.