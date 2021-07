Čeští basketbalisté právě bojují v klíčovém duelu o postup do čtvrtfinále proti favorizovanému týmu USA. Vítězové minulých tří turnajů pod pěti kruhy mají na kontě stejně jako výběr kouče Ronena Ginzburga jednu výhru a jednu prohru. Úspěšnější celek se posune do play off a poražený musí spoléhat na to, že nebude mít nejhorší skóre ze všech tří týmů umístěných v tabulkách na třetích příčkách. Zápas sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz

Češi se utkali s USA na úvod světového šampionátu 2019 v Číně a prohráli v Šanghaj 67:88. Ze současného amerického výběru proti nim tehdy hráli jen Khris Middleton z Milwaukee a Jayson Tatum z Bostonu. Američany stejně jako v Číně opět vede legendární kouč Gregg Popovic, pětinásobný vítěz NBA.

"Potřást si rukou s Greggem Popovicem, na to se těším, to přiznám. Je to legenda a umí pracovat s těmito typy hráčů. Potlačit jejich ega a vytvořit opravdový tým je asi těžší než třeba u (slovinského) týmu kolem Luky Dončiče, kde má každý svou roli. To bylo vidět v prvním zápase, kde jim to neklapalo. Možná to byla taková ta potřebná facka. Uvidíme, jestli přivezou (loni v lednu zesnulému) Kobemu (Bryantovi) zlatou medaili, nebo ne," poznamenal asistent trenéra českého týmu Petr Czudek.

Kouč Ginzburg má z týmu, který na MS skončil na historickém šestém místě, v Tokiu devět hráčů. Místo zraněných Vojtěcha Hrubana i Martina Kříže, jejichž dresy má tým na OH vystavené na střídačce, a Pavla Pumprly, který uzavřel reprezentační kariéru, jsou v kádru Jan Veselý, Ondřej Sehnal a David Jelínek.

Češi mají po výhře nad Íránem 84:78 a porážce s Francií 77:97 aktuálně rozdíl celkového skóre -14. Američanům by ani v případě překvapivé prohry nemělo čtvrtfinále uniknout. Na porážku s Francií 76:83 zareagovali výhru nad Íránem 120:66 a mají tedy bilanci +47. Už před zápasem bude jasno o situaci týmů ze skupiny B. Program v "céčku", kde bude hrát o třetí místo domácí Japonsko (aktuálně -46) s Argentinou (-28), se uzavře až v neděli.