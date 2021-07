Světová tenisová jednička Novak Djokovič tvrdí, že s tlakem vyplývajícím z velkých očekávání ve sportu problémy nemá. Naopak to považuje za výsadu. "Tlak je privilegium. Žádný profesionální sport se bez tlaku neobejde. Pokud usilujete o to, abyste se dostali na vrchol, měli byste se začít učit, jak se s tlakem vyrovnat. A jak všechna tahle očekávání zvládnout na hřišti, ale i mimo něj," řekl čtyřiatřicetiletý Srb po postupu do čtvrtfinále olympijského turnaje.