"Měl jsem šanci vyhrát, včera i dneska, v singlu i v mixu. Ale nedokázal jsem to dotáhnout," řekl novinářům. "Úroveň mojí hry upadla, na vině bylo i vyčerpání, mentální i fyzické. A bolest, nepředstavitelná bolest. Po zápasu s Carreňem to už moje tělo prostě vzdalo," dodal.

Prohlásil, že přes výsledkové nezdary ani na chvíli nezalitoval, že na olympiádu jel. "Věřím, že všechno v životě se děje z nějakého důvodu. Už mám za sebou takových srdceryvných porážek několik, na olympijských hrách i na jiných velkých turnajích," řekl vítěz rekordních 20 grandslamů, který však na OH získal jen jeden bronz.

Za tři roky to Djokovič chce zkusit znovu v Paříži. To mu bude 37 let. "Zase budu bojovat o to, abych získal pro Srbsko další medaile. Je mi líto, že jsem tady zklamal spoustu fanoušků, ale to je prostě sport. A právě takové porážky mě dělají silnějším," prohlásil.

Nyní má před sebou pokus o zisk kalendářního Grand Slamu, potřebuje vyhrát zářijové US Open. "Teď si samozřejmě nejsem úplně jistý, ale tohle zranění (ramena) na to snad nebude mít vliv. Dal jsem tady do toho všechno, to prostě jinak nejde, když reprezentujete," dodal Djokovič.