Část české výpravy už je z olympijských her doma, někteří mají za sebou i medailové oslavy. Bývalý oštěpařský vicemistr světa Jakub Vadlejch se ale na svůj závod teprve chystá. Kvalifikace je na programu ve středu dopoledne japonského času, finále v sobotu.

Oštěp bývá často až v závěru programu. Je složité se koncentrovat v atmosféře, kdy už většina sportovců má své soutěže za sebou?

Není to žádný zázrak. Snažím se maximálně koncentrovat, střídám jen trénink, jídelnu a ubytování. Ale když vidím úspěchy a příběhy sportovců kolem, nabíjí mě další energii. Snad nikdy mi nebilo srdce víc než při soutěži Lukáše Krpálka, vhání mi to energii do žil.

Jak se vám povedlo doléčit problém s tříslem, který vás ovlivňoval už od Zlaté tretry?

Můžu dělat všechno naplno, neomezuje mě. Poslední Diamantová liga byla ve víceméně stoprocentním stavu, i když můj výkon ještě nebyl takový. Je to lepší den ode dne, navíc mám kolem sebe tým lidí, kteří mi pomáhají, ať už profesor Kolář nebo další fyzioterapeuti. Věřím, že závod ode mě bude stoprocentní.

Oštěpař Jakub Vadlejch během 60. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra.

Vlastimil Vacek, Právo

Bylo psychicky náročné se udržovat v pohodě, když se léčba zranění táhla?

Pro mě to bylo úplně první natržení. Nejdřív jsem myslel, že je jen natažené, až sono ukázalo, že ne. Hojení nešlo tak rychle, bylo to na delší dobu a při házení jsem cítil, že jsem nemohl dělat pohyb, jaký bych si představoval.

Máte letos za sebou jen tři ostré závody, dokážete vůbec odhadnout, co od sebe čekat?

Je to pro mě jiné tím, že jsem málo závodil. Ale všechno jsem podřizoval olympiádě, chtěl jsem dát tělo do maximální pohody. Hlava si ten pohyb pamatuje, je pořád stejný, jde o to, aby na něj bylo tělo stoprocentně v pohodě. Úkolem číslo jedno je kvalifikace, limit je ostrý 83,50. A ve finále ideálně velký letošňák (sezonní maximum má 82,31 m).

První kvalifikační skupina startuje už v 9.05, to by znamenalo hodně brzký budíček.

Dopolední kvalifikaci jsme neměli hodně let, tak si ani pořádně nepamatuju, jak jsem se cítíval ráno při závodech. Ale celkově nemám problém se vstáváním, dopoledne házím rád.

Oštěpař Jakub Vadlejch.

Vlastimil Vacek, Právo

Před finále čeká oštěpaře nezvykle dlouhá pauza.

Jsou to vlastně tři a půl dne, což je skoro neuvěřitelné. Za mě je to skvělé, pro výkon a tělo ideální.

Oštěpařky si pochvalovaly rychlý povrch na Olympijském stadionu, měl by sedět i vám?

Je neskutečně rychlý, fakt skvělý. Cítím se na něm dobře na kotníku, což pro stokilové oštěpaře není jednoduché. Je to rychlé mondo, které mám rád, směrem k výkonu to může být plus. Na druhou stranu platí, že čím rychlejší mondo, tím víc se můžou nasčítat chyby v technice.