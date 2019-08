V prosinci už chci mít klid na trénink, přeje si Ondra rychlý postup na olympiádu

Japonsko hostí světový šampionát ve sportovním lezení poprvé v historii. S jakými podmínkami se musíte na místě vyrovnávat a co to napovídá směrem k olympijským hrám, které bude za rok hostit Tokio?

Pro lezení jsou zde aktuálně podmínky nehostinné. (smích) Venku panují pětatřicetistupňová vedra a extrémní vlhkost. Závodníkům na šampionátu to ještě vadit nebude, poleze se v klimatizované hale. Za rok to ale bude radikálně jiné. Bude se závodit venku a v těsné blízkosti moře, takže vlhkost bude ještě vyšší. Už teď promýšlím možnosti, jak se na to připravit, protože lezení ve vedru a vlhku nemám vůbec rád.

Proč neprobíhá olympijská generálka přímo v dějišti her?

Možná to byla otázka pronájmu místa. Stěny pro olympijský závod budou postaveny na venkovních mobilních konstrukcích. Byli jsme se na místě v Tokiu podívat, ale zatím je tam jen asfaltové parkoviště.

Adam Ondra na archivním snímku.

AO Production

Šampionát je současně prvním nominačním podnikem pro olympijské hry, kde si sportovní lezení odbyde premiéru. Co vás v rámci kvalifikace čeká?

Abych mohl lézt kvalifikaci olympijské kombinace, musím absolvovat všechny lezecké disciplíny - lezení na rychlost, bouldering a lezení na obtížnost. Součinem výsledků z těchto disciplín vyjde dvacítka postupujících do kombinace - stejný počet závodníků bude soutěžit i za rok v Tokiu. Po kombinační kvalifikaci ve všech disciplínách postoupí osm nejlepších do kombinačního finále. Jistotu olympiády si pak odveze nejlepší sedmička.

Když byl představen formát olympijského závodu, patřil jste mezi jeho kritiky. Už jste ho přijal?

Olympiáda je můj největší cíl, a tak musím minimálně předstírat, že mi to vyhovuje. Z vnějšího pohledu si ale stále myslím, že to rozhodnutí nebylo úplně šťastné. Systém je složitý, finále navíc bude dlouhé a 3,5hodinový přenos bude zajímavý jen pro lidi z lezecké komunity, ne pro divácký mainstream. Teď na šampionátu bylo navíc třeba hodně zhustit program a hned na úvod nás čekají čtyři dny lezení - dva dny závod v boulderingu a dva dny lezení na obtížnost. To mi směrem k závodníkům nepřijde úplně důstojné.

Na začátku léta jste měl problémy se zápěstím, po nucené pauze jste ale ovládl SP v obtížnosti v Chamonix. Nakoplo vás to před cestou do Japonska, cítíte menší tlak?

Před závodem v Chamonix jsem neměl moc času na přípravu, nic jsem od něj neočekával. K mému překvapení jsem se ale cítil naprosto perfektně a vyhrál poměrně jednoznačně. Teď v Japonsku cítím tlak jako na předchozích šampionátech. Prioritou je pro mě kvalifikace na olympiádu, ostatní disciplíny jsou trochu stranou. V prosinci, kdy proběhne druhý nominační závod ve Francii, už bych se raději věnoval naplno olympijskému tréninku.