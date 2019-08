Češi mohou na OH v Tokiu, Kejval podepsal přihlášku a Zeman dopis

Čeští sportovci se mohou zúčastnit olympijských her v Tokiu. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval dnes při slavnostním ceremoniálu v Míčovně na Pražském hradě podepsal přihlášku českého týmu a prezident Miloš Zeman průvodní dopis pro prezidenta Mezinárodního olympijského výboru Thomasa Bacha.

Oba dokumenty jsou podmínkou k účasti českých sportovců a budou neprodleně doručeny do sídla MOV v Lausanne. Olympijské hry v Tokiu se uskuteční od 24. července do 9. srpna 2020.

Podpis přihlášky právě v Míčovně v Královské zahradě Pražského hradu považoval Kejval za symbolický. "Je to v budově, která byla už v polovině 16. století od svého začátku zasvěcena sportu. Je hezké, že se po 500 letech alespoň podpisem přihlášky vrátíme k jejímu původnímu účelu, to je sport," řekl ve svém projevu.

Na snímku vlevo předseda Českého olympijského výboru Jiří kejval a prezident Miloš Zeman.

Jan Handrejch, Právo

Připomněl poslední olympijské hry v Tokiu, které byly v roce 1964 jedním z impulzů pro ekonomický rozvoj Japonska. "Je nutné si připomenout i otisk českých sportovců. Tehdy jsme byli v pořadí národů na 9. místě, získali jsme 14 medailí z toho pět zlatých," vzpomínal Kejval na hry, jejichž velkou hvězdou byla gymnastka Věra Čáslavská. Ta vybojovala tři zlaté a stříbro v družstvech.

V Tokiu 120 českých sportovců?

Pak Kejval popřál hodně štěstí českým sportovcům, kteří v současné době hlavně bojují o účast na OH. Sportovní ředitel ČOV a šéf české mise Martin Doktor se nedávno nechal slyšet, že by byl rád, kdyby se v Tokiu představilo alespoň 120 českých sportovců. Zatím mají jistotu plavci Simona Kubová, Jan Micka, Barbora Seemanová, ženská kraulová štafeta na 4x100 metrů a moderní pětibojař Martin Vlach. Čtyři místa pro Česko získali střelci a tři místa vybojovali na MS rychlostní kanoisté.

Kvalifikační požadavky IAAF splnili také atleti Zuzana Hejnová, Jakub Vadlejch, Nikola Ogrodníková a Tomáš Staněk, ale jejich nominaci musí potvrdit český svaz, který ještě svá kritéria nezveřejnil.

Na snímku vlevo předseda Českého olympijského výboru Jiří kejval, prezident Miloš Zeman a ministr školství Robert Plaga.

Jan Handrejch, Právo

Úspěchy přeje i Zeman

K přání úspěchů v Tokiu se připojil i prezident Zeman, který se znovu chystá přivítat na Hradě všechny olympioniky. "Budou přijati všichni bez ohledu na to, jestli se umístili, nebo neumístili, protože všichni poctivě bojovali. Myslím si, že je naší povinností přijmout i realizační týmy, které bývají opomíjeny," řekl.

Pak si připil na co nejlepší podmínky pro přípravu českých sportovců na všechny vrcholné akce včetně olympiády. "Připíjím také na to, aby prostředky na přípravu vrcholových sportovců byly poněkud méně spotřebovány tělovýchovnými funkcionáři. Netvařte se kysele a připijte si na to se mnou," rýpnul si.