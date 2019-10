Vedro na olympiádě? Maraton by se mohl běžet v 800 kilometrů vzdáleném Sapporu. A to není vše

Olympijské závody v maratonu a chůzi by za rok nemusely být v Tokiu, ale v 800 kilometrů vzdáleném Sapporu. Radikální řešení kvůli očekávanému vedru navrhuje Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Dějiště zimních OH 1972 leží severně od japonské metropole a teplota by tam měla být o pět až šest stupňů nižší, což by nahrávalo silničním atletickým disciplínám.