Olympiáda se blíží, do Tokia připluly obří kruhy

Letní olympijské hry 2020 v Tokiu se pomalu ale jistě blíží. Do startu věhlasné sportovní akce zbývá půl roku. Organizátoři v pátek v dějišti her nainstalovali obří olympijské kruhy. Na to, jak robustní konstrukce doplula do hlavního japonského města, se můžete podívat ve videu níže.