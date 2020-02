České želízko v ohni. Habanec si brousí zuby na olympijskou premiéru

Skateboarding si letos na olympijských hrách v Tokiu odbude svou premiéru. Ideální příležitost pro nejlepšího českého jezdce Maxima Habance, aby se pod pěti kruhy pokusil vybojovat cenný kov pro českou výpravu. Do Tokia vede cesta skrz kvalifikační kola, Habanec proto vyrazil do Kalifornie a na nejdůležitější sezonu v jeho životě se pilně připravuje v prosluněných skateparcích poháněn vichrem Tichého oceánu. Přivane ambicióznímu sportovci směrem od Japonska olympijská účast, nebo ještě lépe nějaká medaile?

Už dva měsíce trénuje Maxim Habanec mezi nejlepšími jezdci světa v americké centrále společnosti Red Bull v Kalifornii. K dispozici má profesionální tým fyzioterapeutů a trenérů, s kterým se zaměřují na celkovou zdatnost a mobilitu.

Jeho cílem je kvalifikace na olympijské hry v Tokiu 2020. Během zimy by to s tréninkem v Česku měl hodně složité. To skateparky v Los Angeles v tomto ročním období nabízejí zcela odlišné podmínky.

Český skateboardista Maxim Habanec skáče z bazénu během zimního tréninkového kempu v USA

Martin Štembera

„Mimo jiné jsme tu zjistili, že bych mohl mít větší rozsah v kyčlích," pochvaluje si sedmadvacetiletý jezdec probíhající přípravu. „Takže na tom pracujeme a před každým tréninkem tomu věnuju minimálně 30 minut. Důležitá ovšem není jen flexibilita, ale také abych v těchto pozicích měl dostatečnou sílu," dodal pražský rodák, který v rámci kalifornského tréninku tráví také hodiny v posilovně.

Habance letos čeká objíždění světových kvalifikací. Celkem jich je na programu osm, do žebříčku pro Tokio se bude počítat každému jezdci pět nejlepších výsledků. Šanci bude mít český skateboardista nemalou.

„Bezva je, že firma, která zde v Los Angeles postavila většinu skateparků, bude stavět skateparky na kvalifikačních závodech i na samotné olympiádě," nechal se slyšet vítěz závodu Světového poháru i nejznámějšího českého mezinárodního klání Mystic Skate Cup.

O Habancově přípravě v USA vznikne snímek CALIFORNIAROLL, který točí kameraman Martin Štembera. „V dokumentu se budeme snažit ukázat, co má člověk dělat pro to, aby se zlepšil na skateboardu. Mám pocit, že lidi vůbec nemají představu, co všechno skejťáci dělají pro to, aby se mohli posouvat a udržet v kondici." navnadil fanoušky Habanec, který se z USA přesune do Peru, kde je v březnu na programu první kvalifikační závod.

Skateboardista Maxim Habanec se pokusí kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu 2020

Martin Štembera