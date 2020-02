Maskoti her v Tokiu vyrazili do Evropy, navštíví šest měst

Maskoti letních her v Tokiu dnes vyrazili na turné po Evropě. Olympijský maskot Miraitowa a jeho paralympijský kolega Someity navštíví šest evropských měst. Futuristické postavičky v modrobílé a růžovobílé barevné kombinaci s velkýma očima do konce dubna zavítají do Barcelony, Paříže, Bonnu, Atén, Londýna a Lausanne.