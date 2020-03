Je rozhodnuto, olympiáda se odkládá! Teď se řeší důsledky, říká člen MOV

Situace kolem případného odkladu olympijských her v Tokiu nabrala rychlý spád. V neděli předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach poprvé připustil, že scénář změny termínu je reálný, nyní významný sportovní funkcionář Dick Pound v rozhovoru pro deník USA Today tvrdí, že už je přesunu rozhodnuto.

Bach vytyčil na finální rozhodnutí čtyři týdny. Ale člen a bývalý místopředseda MOV Pound uvedl, že už je kvůli šířícímu se koronaviru jasno. „Na základě informací, které Mezinárodní olympijský výbor má, se rozhodlo o odložení,“ citoval deník vlivného kanadského činovníka.

Jako pravděpodobný nový termín konání her označil rok 2021 s tím, že MOV by měl brzy oznámit detaily. „Budou přicházet postupně, protože po odložení se musíme vyrovnat s důsledky, které budou obrovské,“ řekl 77letý funkcionář.

Pound, byl prvním předsedou Světové antidopingové agentury a pracoval v komisi vyšetřující doping v Rusku. Členem Mezinárodního olympijského výboru je čtyřicet let.

Mluvčí Mezinárodního olympijského výboru Mark Adams jeho slova přímo nedementoval. „Je právem každého funkcionáře interpretovat rozhodnutí výkonného výboru, které bylo oznámeno v neděli,“ prohlásil Adams.

Výstup z nedělního jednání označil odklad jen jako jednu z variant, ke které se ale během dne přiklonilo hned několik velkých národních olympijských výborů, Kanaďané dokonce ohlásili, že by se letos her, které by měly začít 24. července, neúčastnili, přidala se k nim i Austrálie. MOV čelil i tlaku některých sportovních federací včetně atletické.

Pokud k posunu her dojde, stalo by se tak poprvé v historii, v minulosti ale byly třikrát úplně zrušeny kvůli světovým válkám.