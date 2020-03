V rámci možností nejlepší řešení, říká Seemanová. Odklad her jí ale komplikuje plány

Pevně stanovený plán dostal trhliny. Plavkyně Barbora Seemanová měla po olympijských hrách v Tokiu nasměrovat své kroky na univerzitu do Spojených států, kde chtěla posunout svou přípravu na vyšší úroveň. Jak hodnotí česká naděje rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru o odkladu her kvůli pandemii koronaviru? „Myslím, že je to adekvátní. Sportovci by měli odjet na hry stoprocentně připravení, a to by za dané situace nebylo možné," reagovala na úterní verdikt.

Dění kolem osudu her brzy dvacetiletá kraulařka pečlivě sledovala. „Přiznám se, že jsem ještě nedávno s ohledem na rétoriku MOV na 50 procent počítala, že hry letos budou. Po prohlášení Kanady a Austrálie, že do Tokia své sportovce nepošlou, ale bylo na 99 procent jasné, že olympiáda bez tak početných národů být nemůže. Rozhoupalo to MOV, aby o odkladu uvažoval," přemítala Seemanová v prohlášení pro média.

K odkladu her MOV sáhl poprvé v historii a hry se nebudou konat v řádném termínu poprvé od druhé světové války, během níž byly zcela zrušeny. „Myslím, že je to adekvátní. Sportovci by měli odjet na hry stoprocentně připravení, a to by za dané situace nebylo možné. Třeba my plavci v současnosti nemáme k dispozici bazény a nechtěla bych odjet na jeden z životních sportovních vrcholů s vědomím, že jsem v tréninku neodvedla vše. A třeba Italové jsou na tom ještě hůř. Historicky je to velká věc, ale je to lepší, než kdyby to bylo bez diváků, nebo bez účasti velkých zemí. Bylo to asi to nejlepší řešení v rámci možností," soudí dvojnásobná zlatá medailistka z her mládeže v roce 2018.

Pro Seemanovou nicméně rozhodnutí MOV znamená výrazný zásah do pevně načrtnutých plánů se studiem v USA. „Osobně mi to dost zkomplikovalo mé plány do budoucna, je to pro mě velká čára přes rozpočet. Ale rozhodnutí padlo dnes, je to rychlé, nechávám si to projít hlavou. Uvidíme, jestli do Ameriky odjedu pode plánu, nebo až po olympiádě příští rok. Je to ve hvězdách, budeme to řešit společně s trenérkou Petrou Škábovou i americkým trenérem Arthurem Albierem," vysvětlovala.

Pohled Simony Kubové „Ze zdravotního hlediska je to správně. Svět se potřebuje dát zdravotně i celkově dohromady. Letošní olympiáda by asi byla spíše hektická a nebyl by to svátek sportu, jaký by měl být. Jsem ráda, že rozhodnutí padlo poměrně rychle, i když to dost zkomplikovalo celou sezónu a i mé osobní plány. Musím si vše důkladně promyslet, a pak se rozhodnout, co dál. Olympiáda pro mě hodně znamená. Na první olympijské hry budu navždycky vzpomínat a zúčastnit se tří by bylo úžasné.“

A podobně jako řada dalších kolegů považuje rozhodnutí za férové. „Pořádání her za současné situace by nebylo férové, mnoho sportovců včetně českých se nestačilo do Tokia kvalifikovat. Každý by měl dostat stejnou šanci. A je třeba vzít v potaz i otázku boje s dopingem. Antidopingový výbor totiž přestal dělat kontroly a řada sportovců by to mohla zneužít," upozornila.

Smířit se nicméně musí s tím, že letošní plavecká sezona bude diametrálně odlišná od všech předchozích. „Sezona se zastavila, aniž by stačila pořádně začít. Nemáme vypsané závody, ani nevíme, jestli nějaké budou. Takže vlastně nevíme, na co trénovat a jak ladit formu. Snad by se mělo na konci srpna konat odložené mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Zvláštní bude i pětiletý olympijský cyklus, na který budou muset trenéři reagovat. Bude to letos takové zmatené," dodala Seemanová.