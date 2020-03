Odklad olympiády? Správný krok, hlásí Choupenitch. Za rok se tam sejdeme, věří

Starosti, že byl kvůli celosvětové pandemii koronaviru zrušen kvalifikační olympijský turnaj, může pustit český fleretista Saša Choupenitch z hlavy. O celý rok totiž byly ze stejného důvodu odloženy olympijské hry v Tokiu. „Osobně si myslím, že je to správně, na prvním místě musí být zdraví sportovců," svěřil se na svém facebookovém účtu nejlepší český fleretista.

Svátek si musí užít nejen sportovci, ale i fanoušci na stadionech. Choupenitch věří, že odklad OH dává prostor pro možnost porvat se o místo v Tokiu v kvalifikacích, které se nyní hromadně rušily. „Věřím, že to bude udělané tak, aby ta kvalifikační kritéria byla co nejvíce fér pro všechny," prohlašuje.

Sám před pár dny odhalil, jak to vypadá s jeho přípravou v podmínkách okleštěných přísnými nařízeními souvisejícími s pandemií koronaviru. „Teď se můžu připravovat fyzicky, ale zanedlouho se to doufám změní a budu moct i šermovat," tvrdí na sociálních sítích. „Olympiáda prostě bude za rok a doufám, že se tam všichni uvidíme," dodává s optimismem.