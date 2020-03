Úleva pro sportovce! Mladí talenti dostali nečekanou šanci

Už po verdiktu o ročním odkladu olympijských her volali mnozí sportovci po tom, aby byl nový termín znám co nejdříve. Jejich přání se vyplnilo, Mezinárodní olympijský výbor potvrdil, že se sportovní svátek odloží bez jednoho dne o rok a proběhne pod názvem Tokio 2020 od 23. července do 8. srpna roku 2021.

Spekulace o možném jarním termínu se ukázaly jako liché, organizátoři se nechtěli pouštět do experimentů. „Pořadatelům i všem ostatním poskytne nový termín maximální možný čas na přípravu v současné situaci, která je nejistá, umožní dokončení kvalifikací a také co nejméně ovlivní sportovní kalendář,“ kvitoval předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

I čeští sportovci roční odklad her vesměs přivítali. „Několika se zamlouval spíše jarní termín, ale převážné většině vyhovuje ten letní. Doufáme, že se také co nejdříve vrátí normální podmínky v naší společnosti, což by sportovcům zároveň umožnilo standardní přípravu,“ věří sportovní ředitel ČOV a dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor.

Trojnásobný olympijský medailista na kajaku Josef Dostál se po odkladu olympiády předčasně vracel ze soustředění ve slunné Kalifornii, po vyjednané výjimce od hygienika tráví povinnou karanténu se svými tréninkovými parťáky v Račicích. „Velký šok, voda je dost studená oproti Kalifornii,“ glosoval s úsměvem po tréninku, kdy ho zastihla zpráva o novém termínu olympijských her.

„Mám velkou radost, že se posunou o 364 dnů a můžeme udělat přípravu jako každý rok. Jsem rád za upřesnění a že nebudeme muset znova vyjíždět olympijská místa,“ kvitoval ujištění od Mezinárodního olympijského výboru, že na vyjetých nominacích se nebude nic měnit.

Dostál na mistrovství světa v Szegedu vyjel pro Česko účast sám i na deblkajaku s Radkem Šloufem. „Pro nás je nový termín povzbuzením do přípravy, víme, k jakému datu výkonnost směrovat. Jsem rád, že jsme se to dozvěděli rychle, teď už jen musíme počkat, jestli se situace ve světě zlepší a budeme moct někam vycestovat na soustředění, ale tomu už se přizpůsobíme,“ říkal Šlouf.

Také Zuzana Hejnová už si může v kalendáři zaškrtnout termín své čtvrté olympiády. A je ráda, že opět v létě. „Je to správné rozhodnutí, určitě lepší, než kdyby se olympiáda konala třeba na jaře. Sportovci mohou závodit, jak jsou zvyklí, a kvalitně se připravit. Bude i čas na kvalifikace,“ pochvalovala si.

Roční odklad her je ale i šancí pro mladé talenty vypilovat svoji výkonnost, aby si pod pěti kruhy zazávodili. Třeba pro dorosteneckou mistryni světa i Evropy na čtvrtce Barboru Malíkovou. „Pro mladší sportovce je to větší naděje, že se můžou dostat na olympiádu. Věřím, že i pro mě,“ přiznala osmnáctiletá atletka.

Komplikace? Snad jen letenky

Do Tokia se bude chtít podívat i oštěpařka Irena Gillarová, která pod jménem Šedivá startovala ve finále posledního evropského i světového šampionátu. „Jen se bojím, zda fanoušci, kteří měli nakoupené letenky, si je budou moct zdarma přebookovat o rok později, to by mohl být problém,“ přemítá. „Ale pro nás sportovce je to určitě dobrá zpráva, myslím, že v dané situaci to bylo nejrozumnější možné řešení,“ hlásí svěřenkyně Jana Železného.

Letní termín očekával i šermíř Alexander Choupenitch. „Na jaře by hry kolidovaly s NBA a NHL, tak jsem to předpokládal. Pro mě se nic nemění, stále čekáme, až se vyjádří Mezinárodní šermířská federace, jaká budou kvalifikační kritéria,“ říká účastník olympiády v Riu.

A podobný scénář tušila i plavkyně Barbora Seemanová. "Počítala jsem s tím, nevěřila jsem, že by se termín posunul na jaro. I když by časnější datum bylo asi lepší, říkala jsem si čím dřív, tím líp. Ale zase máme přesně rok na to upravit přípravu tak, aby směřovala přesně k termínu uprostřed léta," poznamenala brzy dvacetiletá kraulařka.