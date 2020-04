Dopingovým hříšníkům odklad olympijských her pomůže, trest není vázaný na akce

Sportovci, kteří by se kvůli trestu za doping nemohli zúčastnit letos olympiády v Tokiu, budou oprávněni startovat na odložených hrách v příštím roce, pokud jim distanc do té doby vyprší. Jak vysvětlil šéf Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU) Brett Clothier tresty za porušení pravidel o dopingu jsou založené na délce trvání a ne na sportovních akcích. Snahy zabránit takovým sportovcům v účasti kvůli změně termínu události, by podle něj mohly vést k právním sporům.