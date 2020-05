Olympiáda za rok? Jsem optimista, ale vakcína by určitě pomohla, tvrdí český šéflékař

Pro Neumanna a jeho olympijský tým tak rázem bylo nejzásadnějším tématem šíření koronaviru místo často přetřásaných velkých veder v Tokiu. „Je pravda, že jeden čas jsem si připadal jako koronavirová linka,“ usmívá se lékař, s nímž už teď pro změnu sportovci i svazy konzultují postupně se uvolňující opatření.

„Sportovce teď zajímalo, kdy a jak se budou moct vracet k tréninku,“ říká Neumann. Řadě z nich přišla omezení týkající se sportu až příliš dlouhá. „Možná mohla být rozvolněna o něco dřív, ale po bitvě je každý generál. To, že se sport ocitl na třetí koleji za zdravím a zajištěním chodu republiky, je logické a těžko to někomu vytýkat,“ uvědomuje si.

Teď už mají některé sportovní soutěže opět své termíny, jedná se o dohrání fotbalové ligy. Je to bezpečné? „Studie ukázaly, že promořenost populace je nízká. Sám nevím, vyjadřuje se k tomu spousta epidemiologů, z nichž řadu jsem ani neznal. Ale obecně si myslím, že je rozvolňování určitě dobré, aby mohla fungovat ekonomika nebo školy,“ líčí Neumann.

Ani sportovní svět se ale ještě nějaký čas do normálu nevrátí. Například roušky podle Neumanna nezůstanou jen vzpomínkou na období pandemie.

„Za dobu, co pracuji pro olympijský výbor, byly vždy součástí karga se zdravotnickým materiálem, ale nepamatuju, že bychom je využívali. Teď je asi budeme přikupovat, sportovci vidí, jak třeba v Asii je lidé nosí běžně na ulici, i když není pandemie. Hlavně v době chřipkových epidemií se k nim řada z nás vrátí,“ očekává lékař, podle něhož současná situace může lidi přimět více sportovat.

Roušky a mytí zůstanou

„Už bylo teď vidět, že venku víc běhají, protože není pochyb, že sport posiluje imunitní systém. To myslím, že spolu s rouškami a tím, že si budeme více mýt ruce, zůstane,“ čeká.

Optimistou je i ohledně konání her v Tokiu v příštím roce, byť některé studie uvádějí, že bez účinné vakcíny nebude možné ani odloženou olympiádu uspořádat. „Je pravda, že kdyby se ji povedlo včas objevit, hodně věcí by to vyřešilo a hry by mohly proběhnout bez omezení,“ ví Neumann.

„Ale koronavirus tu byl, je a asi i bude. Nachystají se opatření jako roušky a dezinfekce, což ale také v olympijských vesnicích není nic nového, a věřím, že olympiáda proběhne,“ dodává Neumann.