Nevídané, tiskovou konferenci narušil nečekaný host. A bylo veselo

Nezvyklý průběh měla tisková konference Českého olympijského výboru u příležitosti jednoho roku do plánovaného startu her v Tokiu. Jedním z hostů byla česká rekordmanka v maratonu Eva Vrabcová Nývltová, která s sebou vzala i tříměsíční dceru Adélku. A bez své paničky nechtěla trávit čas ani fenka samojeda Bella. Jak to vypadalo, když se všechny tři potkaly u jednoho stolu, uvidíte na následujícím videu.