Hry příští rok budou bez ohledu na covid, věří člen MOV Coates

Bez ohledu na to, zda bude pandemie koronaviru pod kontrolou nebo ne, se podle vlivného člena Mezinárodního olympijského výboru Johna Coatese uskuteční příští rok v létě odložené hry v Tokiu. Australský šéf koordinační komise MOV je přesvědčen, že největší sportovní svátek se tentokrát na přelomu července a srpna konat bude.

"Budou to hry, které porazily covid," řekl Coates v rozhovoru pro agenturu AFP. "S covidem nebo bez něj: hry začnou příští rok 23. července. Bude to světlo na konci tunelu," uvedl místopředseda olympijského výboru. Koronavirus podle něj změnil poselství tokijských her, které původně měly být symbolem obnovy Japonska po havárii jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011 po vlně cunami při zemětřesení.

Historické rozhodnutí o odložení tokijských her na příští rok padlo v březnu. Protože celosvětová krize zaviněná covidem-19 trvá, cestování je výrazně omezené a vakcína v nedohlednu, podle japonských pořadatelů ani vedení MOV druhý odklad není možný.

"Je to extrémní výzva posunout celou akci o rok, ale my ani japonská vláda jsme se nevzdali," řekl Coates. Podle průzkumu veřejného mínění si nicméně většina Japonců přeje kvůli hrozbě koronaviru další odložení olympiády nebo její zrušení.