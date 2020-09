V zájmu úspor může být na OH v Tokiu méně funkcionářů

Zjednodušení a zlevnění her je nezbytné, aby organizátoři a MOV snížili ztráty způsobené bezprecedentním odložením této obří sportovní akce kvůli covidu-19. Olympiáda by neměla být tak pompézní jako jindy. Výdaje na výzdobu sportovišť by se měly snížit o třicet až čtyřicet procent, nepočítá se s ceremoniály v olympijské vesnici a před slavnostním zahájením. Mělo by se ušetřit na dopravě využitím menšího počtu vozidel.

Organizátoři nadále počítají se zachováním plné délky štafety s olympijskou pochodní, která by měla příští rok trvat 121 dní. Bude se ale přehodnocovat velikost štábu, který ji má na starosti.

Organizační výbor OH v Tokiu nyní propočítá, jaké úspory by navržená opatření přinesla. Se svými závěry na říjnovém zasedání seznámí výkonný výbor MOV.

Vedle úsporných opatření pořadatelé, japonská vláda a MOV diskutují rovněž o hygienických opatřeních proti šíření koronaviru. Prezident MOV Thomas Bach ale upozornil, že není možné s desetiměsíčním předstihem odhadovat, co bude potřeba.