Sponzoři OH v Tokiu chtějí vydržet, ale zdráhají se platit navíc

Sponzoři olympijských her v Tokiu zatím plánují ve své podpoře pokračovat, ale mají obavy z požadavků na zvýšení sponzorských příspěvků kvůli zvýšeným nákladům pořadatelů po odložení her. Ukázal to aktuální průzkum deníku Mainiči Šimbun, do něhož se zapojilo 51 firem ze 67 oslovených partnerů OH v Tokiu.