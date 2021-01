Austrálie chce očkovat před odletem do Tokia všechny olympioniky

Austrálie plánuje očkovat proti koronaviru před odletem na hry do Tokia všechny své olympioniky. Uvedl to ministr sportu Richard Colbeck, nicméně národní olympijský výbor dodal, že vakcinace pro sportovce nebude povinná.

Colbeck uvedl, že prioritou bude očkovat starší a nemocné lidi a pracovníky v první linii, na sportovce by se mohlo dostat v pozdější fázi. "Pokud bude náš plán fungovat, mohlo by to dopadnout tak, že olympionici dostanou vakcínu předtím, než se vydají do Tokia," řekl australský ministr.

Své sportovce plánuje naočkovat více národních olympijských výborů, nicméně řada států včetně Česka se zatím potýká s nedostatkem očkovacích látek i pro rizikové skupiny a zdravotníky. Oproti tomu Izrael ve středu uvedl, že už naočkoval polovinu své olympijské výpravy a celou akci završí do konce května.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) sportovcům očkování před OH doporučuje, ale zdůrazňuje, že nemá být povinné. "Vakcinaci našim sportovcům doporučujeme a povzbuzujeme je k ní, ale podporujeme MOV v názoru, že to nebude povinné," řekl mluvčí australských olympioniků. O rok odložené olympijské hry v Tokiu se uskuteční od 23. července do 8. srpna.