V Naganu zakázali lidem sledovat olympijskou štafetu, v Ósace ji nechtějí vůbec

V Naganu kvůli koronaviru zakázali lidem sledovat v ulicích štafetu s olympijskou pochodní. Guvernér prefektury Ósaka Hirofumi Jošimura na svém území štafetu kvůli strmému nárůstu případů nechce. Do tohoto západojaponského regionu by měla štafeta zavítat 13. a 14. dubna.

Cesta olympijského ohně na Národní stadion do Tokia začala minulý týden ve Fukušimě. Od začátku ji provázejí komplikace. Na zahajovací ceremoniál ve Fukušimě nesměli kvůli koronaviru diváci. Obecně by lidé měli mít přístup k trase štafety, když budou nosit roušky, dodržovat rozestupy a povzbuzovat jen tleskáním. V Naganu, které je spojené s olympijským zlatem českých hokejistů, ale diváky zakázali, aby zamezili shlukování lidí.

Olympijská štafeta by měla díky deseti tisícům běžcům navštívit za 121 dní všech 47 prefektur. Pořadatelé si už dříve vymínili právo některý úsek v případě zhoršené situace vynechat.

To by se mohlo týkat Ósaky, kde se chystají nová opatření. Vláda je zamýšlí zavést od pondělí do 5. května. Hodlá zkrátit otevírací dobu obchodů a vyzve obyvatele, aby pracovali z domova, pokud je to možné. Kabinet také žádá, aby se lidé zdrželi rizikových aktivit, jako je například skupinový zpěv. V posledních dnech se v prefektuře Ósaka nakazilo koronavirem více lidí než ve výrazněji lidnatějším hlavním městě Tokiu. Ve středu bylo v prefektuře ohlášeno 599 nových případů, v Tokiu 475. Počet se blíží lednovému rekordu, který v jednom dnu činil 654. "Požádáme lidi, aby nevycházeli ven s výjimkou nezbytných záležitostí. Štafeta s pochodní ve městě Ósaka by měla být zrušena," citovala agentura Kjódó guvernéra Jošimuru.

Odložené olympijské hry v Tokiu, které se kvůli pandemii musely o rok posunout, by měly začít 23. července. Nebudou na ně moci přijet zahraniční fanoušci.