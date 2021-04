Pořadatelé OH v Tokiu chtějí rozhodnutí o domácích fanoušcích odložit na červen

Pořadatelé olympijských her v Tokiu chtějí kvůli rostoucímu počtu nakažených koronavirem v Japonsku počkat s rozhodnutím o přítomnosti domácích fanoušků na červen. S odkazem na dobře informovaný zdroj to uvedla agentura Kjódó. Dosud organizátoři avizovali, že do konce dubna zveřejní, jestli budou moci lidé sledovat olympijské soutěže v ochozech.