Nejstarší obyvatelka planety nakonec olympijský oheň neponese

Nejstarší žijící člověk na světě Kane Tanakaová, které je 118 let, se nezapojí do štafety s olympijským ohněm, jak plánovala. Její odstoupení potvrdili zástupci organizačního výboru OH v Tokiu. Vzhledem k rostoucímu počtu případů koronaviru v Japonsku se nejedná o překvapivé rozhodnutí. Tanakaová je sice v dobrém zdravotním stavu, ale po účasti ve štafetě by musela na dva týdny do karantény.