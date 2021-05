Tajná zbraň pro OH? Britští sportovci polykají záhadné tabletky, píší na Ostrovech

Zní to jako sci-fi, ale Daily Mail tvrdí, že řada britských sportovců tuto přípravu podstupuje, včetně atletické hvězdy středních tratí Laury Muirové. Podle listu spolupracují s Anglickým sportovním institutem, kde zkoumají, jak pilulky mohou pomoct vylepšit výkon.

Zkoumá se účinek tabletky od francouzské firmy BodyCap, která se testovala i v armádě. Pilulka e-Celsius obsahuje mikročip, který vysílá data o vnitřní tělesné teplotě do externího zařízení před, během a po tréninkové jednotce.

Výzkum má probíhat v tepelně vytápěných komorách a speciálních stanech v institutu. Cílem je prozkoumat chování organismu jednotlivých sportovců v extrémních podmínkách a zjistit, kam až mohou zajít v intenzitě zatížení, aby nezkolabovali a podle toho na míru nachystat přípravu na klíčový závodní den.

Již zmíněná Muirová údajně používala tuto technologii už loni během přípravy v Jižní Africe.

Britové ale nejsou sami. Před třemi roky přinesla kanadská CBC informaci, že podobným způsobem zkoumají adaptabilitu svých atletů i v Kanadě

„Tahle pilulka naprosto změní to, jak rozumíme reakcím těla na vedro, protože získáme mnohem víc informací, než bylo dřív možné. Spolknete pilulku po tréninku, přiložíte si telefon k břichu a stáhnete si do něj všechny informace. Je to dost šílené," řekl pro CBC kanadský chodec Evan Dunfee, jenž na olympiádě v Riu obsadil čtvrtou příčku.