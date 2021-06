Po Nadalovi se vzdala účasti na olympijském turnaji další hvězda

Rakouský tenista Dominic Thiem nebude startovat na olympijských hrách v Tokiu. Pátý hráč světového žebříčku se chce po Wimbledonu připravovat na obhajobu titulu na US Open a nemá pocit, že by v současné formě mohl pod pěti kruhy dobře reprezentovat.

Olympijský turnaj tak přišel o dalšího hráče z elitní pětky pořadí ATP. Ve čtvrtek se rovněž odhlásil Rafael Nadal, jenž se rozhodl vynechat i Wimbledon, aby si po antukové části sezony pořádně odpočinul a mohl dál pokračovat v kariéře. Novak Djokovič nechal zatím otázku otevřenou, před Roland Garros ale prohlásil, že pokud by se hrálo bez diváků, ještě by si start v Tokiu rozmyslel.

"Pro mě jako pro sportovce je účast na olympiádě a možnost reprezentovat svou zemi obrovská čest, o to bylo to rozhodnutí těžší. Rok 2021 se ale pro mě zatím nevyvíjel, jak jsem očekával, a necítím se připravený předvést v Tokiu své maximum," uvedl Thiem na twitteru.

Po loňském premiérovém triumfu na US Open má Thiem v této sezoně zatím bilanci devět výher a osm porážek. Finalista Roland Garros z let 2018 a 2019 vypadl letos na pařížské antuce hned v prvním kole. "Poslední dva týdny jsem tvrdě trénoval a začíná se to lepšit. Chci dál pracovat, ve Wimbledonu se pokusit o co nejlepší výsledek a pak doufejme obhájit titul na US Open," dodal.

Olympijské účasti se ale nezříká nadobro. "Jsem ještě mladý a doufám, že budu moci reprezentovat Rakousko na olympijských hrách v Paříži v roce 2024," dodal sedmadvacetiletý tenista.