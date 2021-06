Japonsko připravuje olympiádu, ačkoli má dál starosti s koronavirem

Japonsko se dosud nekontrolovanému šíření nákazy, které paralyzovalo řadu vyspělých států, vyhnulo. V zemi se 126 miliony obyvatel se potvrdilo přes 780.000 případů koronaviru a více než 14 000 pacientů v souvislosti s covidem-19 zemřelo. Desetimilionová Česká republika má počet nákaz i úmrtí více než dvojnásobný.

V dubnu ale Japonsko postihla nová vlna epidemie, která přiměla úřady vyhlásit stav nouze v desítce prefektur, včetně Tokia, Kjóta či Ósaky. Teprve v neděli byl nouzový stav ve většině prefektur zrušen, i když některá omezení, týkající se například otvírací doby restaurací či podávání alkoholu, dál platí. Hranice Japonska zůstávají uzavřené, takže na olympiádu nebudou smět přicestovat žádní zahraniční diváci.

S různými omezeními se musela potýkat i štafeta s olympijským ohněm. Do Tokia má dorazit 9. července a metropolitní vláda zvažuje, že by ji nepustila do ulic. Hlavní město rovněž zrušilo společné sledování olympijských soutěží na velkoplošných obrazovkách. Některá z míst, která byla původně k promítání vyhrazena, poslouží jako vakcinační centra.

Naočkováno kolem 80 procent sportovců

Japonsko patří k nejpomalejším ve vyspělém světě, pokud jde o vakcinaci proti covidu-19; plně naočkováno bylo zatím jen kolem šesti procent lidí. Úřady v Tokiu a v Ósace, dvou nejhůře zasažených městech, věří, že občany starší 65 let se podaří naočkovat do konce července. Podle Mezinárodního olympijského výboru (MOV) by také mělo být naočkováno kolem 80 procent sportovců, kteří do Japonska na olympiádu přijedou.

Vzhledem k přetrvávající neuspokojivé koronavirové situaci je velká část japonské veřejnosti proti pořádání olympiády. V průzkumu veřejného mínění listu Asahi šimbun z poloviny května se 80 procent dotázaných vyjádřilo pro zrušení či nový odklad olympijských her. V poslední době podle japonských médií odpor veřejnosti k olympiádě zeslábl, na začátku června se v průzkumu deníku Jomiuri šimbun pro odložení či zrušení akce vyjádřilo 48 procent respondentů.

Průzkum agentury Kjódó zveřejněný v neděli ukázal, že zrušení olympiády požaduje 30,8 procenta lidí a 86 procent se obává, že kvůli olympijským a paralympijským hrám se koronavirová situace v zemi opět zhorší. V současné době Japonsko denně zaznamenává kolem 1500 infekcí, zatímco na vrcholu čtvrté vlny v první polovině května to bylo více než 7000 případů. V Tokiu v posledních sedmi dnech přibývalo v průměru 388 případů koronaviru za den.

Minulý týden v pátek skupina předních japonských zdravotnických expertů varovala, že konání letních olympijských her v Tokiu by mohlo zvýšit počet nákaz koronavirem v zemi a dostat znovu pod tlak japonský zdravotnický systém. V případě, že olympiáda bude, měla by podle nich být bez diváků na tribunách. Pořadatelé však dnes oznámili, že domácí fanoušky do hledišť pustí - smějí zaplnit polovinu kapacity a může jich být maximálně deset tisíc.