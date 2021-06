Kejval bude pokračovat v čele ČOV, byl znovu zvolen předsedou

Nynější mandát třiapadesátiletému Kejvalovi vyprší na podzim 2024. Jeho současné funkční období mělo totiž původně skončit v říjnu 2020, ale volby se podařilo uspořádat až na pátý pokus. Loni na podzim plénum dvakrát neumožnila vládní patření proti šíření koronaviru a letos v únoru a květnu dvakrát zasáhl soud, který je předběžným opatřením zakázal. Tentokrát dalšímu návrhu předsedy Sdružení sportovních svazů Zdeňka Ertla nevyhověl. Pro Kejvala hlasovalo 62 ze sedmdesáti přítomných delegátů, osm se zdrželo.

Místopředsedou pro olympismus a vzdělávání zůstal Zdeněk Haník, místopředsedou pro mezinárodní vztahy bude nadále Roman Kumpošt a nemění se ani obsazení pozice místopředsedy pro ekonomiku, kterou bude vykonávat Libor Varhaník. Už dříve byl na valné hromadě složky ČKSOI vybrán jako místopředseda pro neolympijské sporty Filip Šuman.

Přibyla pozice pátého místopředsedy bez přidělené gesce, kterým se stal bývalý šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička zastupující lední hokej místo původně navrhovaného Slavomíra Lenera. Ve volbách předčil předsedu Autoklubu ČR Jana Šťovíčka. Pro Hniličku hlasovalo 44 delegátů, pro Šťovíčka deset. Sedmnáct delegátů nehlasovalo ani pro jednoho a jeden lístek byl neplatný.

Šťovíček mohl kandidovat do výkonného výboru, i když na to byly i na plénu různé právní názory. Šťovíček je přesvědčen, že jak člen pléna má podle současných stanov právo kandidovat bez ohledu na to, že nebyl zvolen na valné hromadě složky zastupující neolympijské sporty. Naopak ombudsman Alexander Károlyi tento výklad stanov nepřipouští. Výkonný výbor vrátil Šťovíčka na kandidátní listinu, aby zamezil dalšímu zrušení voleb. O kandidátce hlasovalo i plénum, které ji schválilo.

Delegáti naopak nepřipustili kandidaturu šéfa Sdružení sportovních svazů Ertla, který se chtěl na seznam dostat přímo. Na rozdíl od Šťovíčka ale není členem pléna, takže se podle stanov o funkci ve výkonném výboru touto cestou ucházet nemůže.