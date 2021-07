Olympijské sny domácích Kanaďanů i ambiciózních Turků už se rozplynuly. O jedinou letenku do Tokia, která je při kvalifikaci ve Victorii se utkají v pondělí od 1.05 hodin našeho času Česko a Řecko. Vítěz tohoto utkání bude asi nejpřekvapivějším účastníkem basketbalového turnaje na letošních OH, které začínají už za devatenáct dní. Podle losu je už dokonce jasné, že Češi nebo Řekové doplní ve skupině USA, Francii a Írán.

„Dvě mužstva, která měla z kvalifikace největší postupové ambice i sílu na papíře, jsou ze hry. Ale pozor, Řekové mají taky jasný cíl postoupit na olympiádu. Mužstvo kolem zkušených rozehrávačů Calathese a Slukase jim funguje a semifinálový zápas s Tureckem otočilo excelentně," upozorňuje asistent trenéra Petr Czudek „Ani nevím, jestli jsem si někoho do finálového souboje o Tokio přál. Před zápasem jsem ale favorizoval Turky. Asi jsem nebyl jediný. S nimi jsme si to už jednou dali, tak to bude aspoň změna," usmál se Jaromír Bohačík.

„Už se Tokio zdá hrozně blízko, ale pořád je hrozně daleko. Podmínkou je uspět proti Řecku, jednomu z nejlepších týmů na světě. Musíme být pořád koncentrovaní. Už dva zápasy tady pro nás byly, že buď vyhrajeme, nebo pojedeme domů. Nemyslím, že ten třetí v řadě by byl nějak jiný," dodal Bohačík, jenž při posledním vzájemném setkání s Řeckem před dvěma lety na MS v Číně zazářil pětadvaceti body. „Nebylo by špatné něco takového zopakovat," mínil.

Tehdy národní tým prohrál 77:84, ale nízký rozdíl ve skóre mu stačil k postupu ze skupiny na úkor soupeře. „V Šenčenu to byl taky důležitý zápas, ale že bychom na to nějak teď vzpomínali, to zase ne. Tentokrát skóre nehraje žádnou roli, vítěz bere vše. Ve srovnání s Čínou oba týmy doznaly určitých změn. S námi tu nejsou zranění Vojtěch Hruban a Martin Kříž, naopak pod košem máme Honzu Veselého," nehledal Bohačík velké spojitosti.

Řekům zase chybí ve Victorii největší hvězda Jannis Adetokunbo, který aktuálně postoupil s Milwaukee do finále NBA. Dorazil jen nejmladší ze tří bratrů s nigerijskými kořeny Kostas z Lakers. Řecký tým však ve Victorii táhnou 32letý Nick Calathes, jenž po 11 letech dotáhl Barcelonu do euroligového finále, a střelec Jannulis Larencakis z Olympiakosu.

Ondřej Balvín.

Chad Hipolito, ČTK/AP

Český celek bude proti Řekům spoléhat na osvědčené zbraně. Naštěstí bude k dispozici i Ondřej Balvín, který je po úderu Kanaďana Lylese loktem do hlavy v pořádku. „Ondra hraje ve velmi dobré formě a má sebevědomí, musíme se snažit zase nacpat pod koš míče na něj. Uvidíme, kdo z kluků se přidá střelbou zvenku, v sestavě jich je víc, co to umějí," přemítal nad zápasem Czudek.

Podle něj bude velkým faktorem únava. Oba celky mají za sebou náročný program a v semifinále se musely maximálně vydat. „Na řeckých hráčích to bylo taky vidět, že už toho mají plné zuby. Oba týmy budou tahat nohy. Půjde hlavně o to, kdo dokáže lépe zregenerovat a v sobě najde víc síly. My máme Tomáše Satoranského, který žene tým a nenechá ho padnout ani odpočinout," odhaluje Czudek.

Jak jdou zápasy v rychlém sledu, tak český tým si ve Victorii odpustil ranní trénink a bude se soustředit na své poslední vystoupení zde. Přišel tak o možnost vyzkoušet si na palubovce taktické varianty připravené trenérským štábem přímo na hru Řeků. „Jsme profesionálové a musíme se s tím vypořádat, abychom si jen na videu řekli, co chceme, a byli s tím schopní pracovat," nevidí v tom Balvín problém.

„Tokio je lákavé pro všechny, ale nemůžeme se tím nechat unést. Víme, že budeme hrát o všechno, ale nelze se z toho zbláznit a dostat pod tlak. Jdeme do zápasu s tím, že chceme hrát tvrdý a agresivní basket jako proti Kanadě, který má hlavu a patu, a nesmíme být líní se i rozběhnout. Prostě musíme to urvat výsledkově za každou cenu pro nás," vykládá český pivot.