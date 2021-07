Za Jokohamu hrál celou sezonu basketbalovou ligu a teď se do Japonska pivot Patrik Auda vrátí i s národním týmem. Ale do Tokia, na olympijské hry. K finálovému vítězství 97:72 nad Řeckem při kvalifikačním turnaji ve Victorii přispěl dvaceti body a byl nejlepším střelcem.

Emoce po českém triumfu jím doslova cloumaly. „Je to neuvěřitelný a úžasný, to jsou asi jediná slova, která dokážou vyjádřit nějak moje pocity," říkal Auda, jenž po celý turnaj výborně umocňoval podkošovou sílu národního týmu společně s Veselým, Balvínem a Peterkou.

„Hodně dobře jsme vstoupili do finálového boje o olympiádu, což nám ukázalo cestu, že i s Řeckem můžeme úplně v klidu hrát. Získali jsme brzy slušný náskok a celkem v pohodě jsme si ho drželi. Nevím, jestli ve druhé půlce byl soupeř už tak unavený, že se nezmohl na odpor, ale asi už Řekové cítili, že nestačí, že jsou krok za námi," všiml si Auda.

Čeští basketbalisté si přitom na olympijské kvalifikaci udělali cestu do Tokia nejtěžší, jakou mohli. Hned na úvod podlehli Turecku, a tak každý další zápas byl pro ně už buď anebo. Věděli, že si nesmí dovolit žádnou chybu. „Turci na nás dostal nastoupili, my jsme byli ještě takoví nesehraní. Vždyť Saty, Veselka i Boči se připojili k reprezentaci až na poslední chvíli. Pak přišly zápasy s dramatickou koncovkou, zejména s Kanadou to bylo klíčové. Za celý turnaj jsme ale nic nevypustili a dopadlo to pro nás skvěle," těšilo Audu.

Může už začít připravovat japonské reálie a zkušenosti pro své spoluhráče. „Nepřemýšlel jsem o tom vůbec, jen vím, že celý basketbalový turnaj se odehraje v moderní hale v Saitamě, která leží asi dvacet kilometrů od centra Tokia," prohlásil český basketbalista.

„Celou dobu ve Victorii jsme se snažili vzít každý zápas po jednom a neřešit moc věci dopředu. Asi se v Tokiu moc nedostaneme ven mimo olympijskou věsnici s ohledem na bublinu, ale to je teď úplně jedno. Moment postupu na olympiádu je pro mě další životní zážitek, stejně jako úspěšné tažení mistrovstvím světa 2019, si ho budu pamatovat navždy. A to nás už za tři týdny čeká olympiáda. Akce, o níž jsme snili všichni jen v hloubi duše," usmál se Auda.