"Za sebe bych řekl, že to není náhoda. Tým ukázal, že je prostě dobrý. Náhodu můžete udělat jednou, ale když už něco takového uděláte podruhé nebo potřetí, musí se nad tím lidé zamyslet. Je třeba na české poměry neskromně konstatovat, že ten tým je zkrátka dobrý," prohlásil v rozhovoru s ČTK Ježdík. "Abyste něco takového dokázal, musíte vyhrát důležité zápasy a je spousta generací, kterým se to před nimi nepovedlo. V tomhle výběru je ale vítězná chemie a mají v sobě instinkt zabijáků v dobrém slova smyslu," řekl Ježdík.

Z jeho pohledu nemá smysl srovnávat předchozí úspěch na MS s postupem na olympiádu, obojí je potvrzením cesty a kvality současného týmu. Češi se však na olympiádu probojovali poprvé v samostatné historii, naposledy startovali pod pěti kruhy v Moskvě 1980 ještě jako Čechoslováci. Ježdík nicméně ocenil i přínos předchozích reprezentačních týmů, z nichž nyní mohl ten aktuální čerpat.

"I když se to řadě hráčů před nimi nepovedlo, pomohli nastartovat určitou cestu. Je jednoznačné, že otevřeli všem oči, že se dají porážet i silné týmy. Tito hráči kolem Satyho, nebo ti, co prošli Nymburkem, jsou už zvyklí hrát proti těžkým soupeřům a nejdou do těchto duelů s ostychem. Díky tomu mají mentalitu vítězů, která se jinak v malých zemích, jako jsme, buduje hrozně těžko," prohlásil Ježdík.

Bývalý reprezentační trenér proto ocenil, jak hráči zvládli situace, v nichž byli několikrát na hraně. Proti Uruguayi ustáli závěrečnou a potenciálně vítěznou střelu Jaysona Grangera s klaksonem, se silnou Kanadou zase uspěli v prodloužení i navzdory tomu, že v závěru normální hrací doby přišli o desetibodový náskok.

"Tým měl jednu nevýhodu, a to, že nebyl v přípravě kompletní. Z toho, jak ho známe, víme, že se zlepšuje zápas od zápasu. Veselý se připojil těsně před odletem, Saty až v Kanadě. Tahle nekompletnost naznačila, že se bude zlepšovat až v průběhu. Navíc oni nejsou jen dobří hráči, ale dohromady tvoří i dobrý tým, což také není všude pravidlem," prohlásil Ježdík.

"S Uruguayí jsme byli jasně lepší, ale doplatili jsme na nevyhranost. S Kanadou se ukázala krása basketbalu, v němž můžete v malém okamžiku vše získat, ale také vše ztratit. To už jsme ale hráli velmi dobře, byl to ten náš basketbal založený na rychlosti, bojovnosti, atletismu a střelbě za tři body. Proti Řecku jsme to zase jen potvrdili," všiml si Ježdík.

Podle něj je proto postup na olympijské hry souhrou spousty faktorů. "Od základu jde o jednotný koncept mužské složky, každodenní práce se specialisty, individuální přípravě a především je to skvělá generace se skvělým trenérem, který má cit pro selektivní výběry," ocenil bývalý reprezentační kouč.

Ačkoliv na olympiádě narazí Ginzburgův výběr v základní skupině na USA, Francii a Írán, nemusí být ani v této elitní společnosti bez šancí. "Můžeme zaručit, že tým bude hrát stejně atraktivní basketbal se stejnou fyzickou a psychickou odolností. Je potřeba si ale říct, že olympiáda je jen pro 12 týmů světa, není to jako mistrovství světa, kde jich je víc. Na takovémto turnaji se může stát vše," řekl Ježdík. "Naše skupina je silná, těžší než všechny ostatní. Nejde jen o Američany, ale i Francouzům roste nová generace. Na druhou stranu je tam ale záruka, že zde může každý porazit kohokoliv," dodal Ježdík.