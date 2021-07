Když Řekové snížili ve 20. minutě na rozdíl čtyř bodů (47:43), přišla Sehnalova chvíle, aby tříbodovou trefou zajistil sedmibodový náskok v poločase. „Zbývalo jen pár vteřin z druhé čtvrtiny a měl jsem míč v ruce. Ondra Balvín mi šel postavit clonu, a to už jsem si připravoval pozici. Úkrok doleva, střela a spadlo to tam," popsal Sehnal povedenou akci.

„Řekové tuhle fintičku nemohli znát, protože českou ligu asi nesledují. Byl jsem si jistý, že to nebudou čekat, na mě si speciální skauting nedělali," smál se reprezentační debutant působící v USK Praha. Možnost hrát proti euroligovým hvězdám jako jsou Kostas Slukas nebo Nick Calathes, motivovala talentovaného českého mladíka ještě víc. „Už jsem nad tím přemýšlel před zápasem, neboť oba řecké rozehrávače spoustu let sleduju. Je to skvělé se pak s nimi potkat i na palubovce v přímém souboji," cenil si

Stejně jako proti Kanadě, tak ani proti Řekům nebyl národní tým favoritem, měl však znovu do zápasu drtivý nástup a celou dobu vedl. „Kluci to perfektně nastartovali hned od první minuty. Ještě jsme si ani neuvědomili, že utkání o všechno začalo a už jsme měli náskok čtrnáct bodů," usmál se Sehnal. „Z lavičky jsme pak dokázali dostat do hry další energií. Řekové mi přišli už vyšťavení, my chtěli ten postup urvat víc," uvedl.

Po zápase dostal řadu gratulací. „Nepočítal jsem je, ale jsem příjemně překvapený, kolik lidí nám drželo v Česku palce u televize. Spousta lidí sledovala zápasy naživo, i když to při devíti hodinovém posunu bylo v nelidské časy," líčil Sehnal, jenž dobře alternoval Satoranského na rozehrávce a obstál i na pozici nižšího křídla. „Možná i tím jsem byl pro Řeky těžko čitelný," líčil.

Mužská reprezentace se představí na OH po 41 letech. „Ještě jsem ten postup nevstřebal. Pro český basketbal je to největší úspěch za posledních spoustu let a doufám, že časem začnu tu úžasnou novinu do sebe dostávat a až dorazíme do Tokia, pochopíme to všichni," řekl nečekaný český olympionik.