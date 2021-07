"Podle mých informací utratili kanadští pořadatelé pět milionů dolarů, aby vše nachystali pro svou cestu do Tokia. Koupili rovněž od týmu Golden State Warriors palubovku, na níž Toronto v sedmém zápase v roce 2019 vyhrálo jako jediný kanadský tým NBA. Údajně za ni měli dát 330 tisíc dolarů, jen aby jim přinesla štěstí. Tyhle počty tak ukazují, co všechno byli ochotní pro to obětovat," řekl ČTK Šob.

Kanaďané do semifinálového střetu s Českem procházeli olympijským turnajem bez porážky, když zdolali Řecko 97:91 a následně Čínu 109:79. I do semifinálového utkání šli z pozice favorita, což se podle kapitána Tomáše Satoranského podepsalo na jejich nastavení.

Ondřej Balvín (vlevo) a Kanaďan Andrew Nicholson.

Chad Hipolito, ČTK/AP

"Před zápasem se rozcvičovali velmi vlažně. I místní, s nimiž jsem se bavil, mi říkali, že k tomu přistoupili jako k jednomu z mnoha zápasů po cestě do Tokia a že jen navléknou další korálek. Tomáš si proto před utkáním všechny zavolal a říkal: 'Podívejte, jak se připravují. Oni nečekají, že je čeká něco těžkého. Nerespektují naši sílu. Pojďme jim ukázat, že nejsme jen jedna z mnoha překážek a budou to mít těžké.' Načež hráči k tomu pak přistoupili," vyprávěl Šob.

Kanada pak sice v utkání stáhla třináctibodové manko a v dramatickém závěru vyrovnala v posledních 44 sekundách z 85:94 na 94:94, v prodloužení ale nevyužila pětibodový náskok a prohrála.

"Když jsem se o tom bavil s lokálními organizátory, tak byli asi více vyšokovaní než zklamaní. Každý z nich nám však férově popřál k výkonu, postupu, a i když jsme je vyřadili, byli neskutečně příjemní a ochotní. Původně totiž měli celou tu kvalifikaci připravenou jako velkou událost spojenou s Canada Day, s průvody, ale to jim překazila situace kvůli koronaviru. Bylo to pro ně mrzuté, ale všichni uznali, že v tom zápase byl na hřišti jen jeden tým. Druhý si už totiž myslel, že je v Tokiu," dodal Šob.