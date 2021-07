V japonském pařáku napravit výsledek z písku na legendární Copacabaně v Rio de Janeiru. To je jasný cíl plážových volejbalistek Markéty Nausch Slukové a Barbory Hermannové pro nadcházející olympijské hry v Tokiu. Na co se české hráčky před pátečním odletem do dějiště her koncentrují nejvíc?