Šampionka z let 2013 a 2015 se na olympijské hry kvalifikovala splněním ostrého limitu mezinárodní federace v roce 2019. I když v olympijské sezoně vůbec nevyběhla, svaz ji zařadil do týmu. Už při odhlášení z mistrovství republiky ale Hejnová avizovala, že na olympiádu nechce odjet za každou cenu. Dnes oznámila, že svou účast vzdává.

"Kvůli achilovce jsem nemohla v posledních týdnech skoro chodit, natož pořádně trénovat. Neříká se mi to lehko, ale rozhodla jsem se, že nebudu závodit v Tokiu. Už se cítím výrazně líp, ale abyste reprezentovali na olympijských hrách, musíte být v top formě. A v ní nejsem," uvedla na facebooku.

nebyla by konkurenceschopná. "Je mi to líto, strašně jsem se těšila. Ale jsem realista a jen tak na výlet nechci jezdit. Všem našim sportovcům držím palce a přeju jim, ať přivezou svůj výsledek snů. Já se teď soustředím na to, abych byla co nejdřív fit," doplnila svěřenkyně Dany Jandové.

Z vrcholové atletiky takhle odcházet nechce. "Kariéru ještě nekončím, zkusím závodit. Děkuju všem, co za mnou stojí a podporují mě, vážím si toho," dodala.

Hejnová má za sebou tři olympijské účasti. Jejím maximem je bronzová medaile z Londýna 2012. Před pěti lety v Riu de Janeiro skončila čtvrtá.

Její disciplínu letos ozdobila Američanka Sydney McLaughlinová světovým rekordem 51,90 sekundy. Nizozemka Femke Bolová na Diamantové lize ve Stockholmu časem 52,37 zaostala jen o tři setiny za evropským rekordem Rusky Julie Pečonkinové. Osm let starý český rekord Hejnové má hodnotu 52,83.