„My si říkali, že zůstaneme u zaběhlých kolejí, že když není moc času na přípravu, musíme to nahradit nadšením," usmíval se před prvním tréninkem Tomáš Satoranský, kapitán a hvězda týmu. V hale se pozdravil s parťáky z olympijské kvalifikaci i čtveřicí David Jelínek, Tomáš Kyzlink, Jakub Tůma, Jan Zídek, která pro přípravu kádr rozšířila.

Satoranský strávil značnou část volna v letadle. „Měl jsem letět do Česka, ale jak se nám změnil program, zamířil jsem za rodinou, protože jinak bych ji měsíc neviděl," líčil rozehrávač Chicaga Bulls, který se stal nedávno podruhé otcem. „Syn mě moc spát nenechal, tak jsem se těšil na hotel, až se vyspím a zregeneruju," přiznával s úsměvem.

Čeští basketbalisté porazili favorizované Řeky a zahrají si na olympiádě. Na snímku jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský.

Chad Hipolito, ČTK/AP

I v USA ještě dozníval ohlas senzačního českého postupu do Tokia. „Bulls dávali každý náš zápas na sociální sítě. Hodně spoluhráčů bylo překvapených, když od nás skoro nikoho neznali, a pak jsme porazili Kanadu s hráči, kteří mají dobré pozice v NBA," vyprávěl Satoranský, který si v rámci pozápasových oslav volal se spoluhráčem Zachem LaVinem.

„Ani jsem nevěděl, že jsou dvě ráno. Ale slavili jsme, tak jsme volali všem. Naštěstí jen hráčům, ne Billymu Donovanovi," s úsměvem zmínil trenéra Chicaga. S LaVinem se potká v rámci zápasu s USA ve skupině, ale ještě předtím by rád vyrazil na slavnostní zahájení.

A nejen judistický šampion Lukáš Krpálek vyhlašuje, že by si za českého vlajkonoše přál právě Satoranského. „Nad tím jsem nepřemýšlel, vždyť teprve něco přes týden vím, že jedu na olympiádu," říká.

„Ale samozřejmě by to byla obrovská pocta, i když nemyslím, že bych si to ze všech českých olympioniků zasloužil zrovna já. Každopádně se těším, až uvidím ty naše největší kluky v krojích, na to budeme vzpomínat celý život," dodává s odkazem na nástupovou kolekci.