Tři zlaté a jednu stříbrnou medaili by si měli podle předpovědi agentury AP odvézt z olympijských her v Tokiu čeští sportovci. Vítězství v Japonsku přisoudila vodnímu slalomáři Jiřímu Prskavcovi, Adamu Ondrovi při premiéře sportovního lezení a tenistkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové ve čtyřhře. Stříbro by mělo patřit kajakáři Josefu Dostálovi na kilometrové trati.