Americký basketbalista Zach LaVine musel nastoupit kvůli opatřením proti koronaviru do karantény a neodletěl s mužstvem obhájců zlaté olympijské medaile do Tokia. Podle vedení týmu USA jde ale v případě šestadvacetiletého hráče o preventivní opatření a není vyloučeno, že se do Japonska vypraví ještě tento týden.