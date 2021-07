Podobně jako před olympijskými hrami v Rio de Janeiru se totiž i před dostaveníčkem v Tokiu množí zprávy o špatné kvalitě vody. Což pro Frintovou není ideální, protože má po otravě jídlem při závodech ve Stockholmu velmi citlivé trávení. A například nedávný závod mistrovství světa v Leedsu nedokončila právě kvůli zažívacím potížím.

„Obávám se, že ten incident ve Švédsku něco spustil a od té doby mívám se žaludkem problémy. A v Leedsu nebyla voda úplně nejkvalitnější. Po návratu jsem sice hned začala brát probiotika, aby se zažívání srovnalo, obavy si ale vezu i do Tokia a s trenérem jsme se rozhodli, že nepůjdu plaveckou familiarizaci, abych se něčím nenakazila. Člověk nikdy neví, ve vodě je šílená mela a vždycky se napije," líčila sedmatřicetiletá matadorka před cestou do Japonska.

Triatlonistka Vendula Frintová před odletem na olympijské hry v Tokiu.

Michal Krumphanzl, ČTK

Informace o japonské vodě k ní přitom přicházejí různými kanály. „Samozřejmě mi pořád někdo posílá nějaké špeky. Potkám souseda a on mi hlásí ‚Tak si to tam užijte, v té smradlavé vodě.' Ale víme, do čeho jdeme, a snad se s tím vypořádáme," usmívala se Frintová.

Před cestou se pochlubila olympijskou úpravou nehtů a zároveň se svěřila s obavou, aby se neopakoval logistický scénář z Ria, kam jí dorazilo kolo s prasklým rámem. „Od té doby lítám s pevnějším futrálem, ale člověk nikdy neví. Minulý týden jsem přiletěla do Čech ze soustředění v Portugalsku a obal, který se nacházel v podpalubí letadla, byl otevřený. Při proclení ho prostě otevřeli a už ho nedokázali zabalit do původního stavu. Já jsem tam přitom měla vedle kola další vybavení. Naštěstí tam bylo všechno," kroutila hlavou a jen doufala, že k dalšímu zádrhelu nedojde při přestupu v Paříži, odkud se zavazadla už tradičně umí zatoulat do různých koutů světa.