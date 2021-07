Když nastoupil do letadla směr Tokio, na sobě měl trenky českého týmu a tričko brazilské výpravy. Olympijský medailista z her v Londýně Vavřinec Hradilek totiž do Japonska vyrazil ve službách Jihoameričanů, jako osobní trenér kajakáře Pedra Goncalvese.

Přátelství dvou vodních slalomářů trvá už dlouhé roky. „Bylo mi snad 22, kdy jsem na juniorských závodech viděl maličkého šikovného Brazilce, pamatuju si, že své jízdy strašně prožíval. Tak jsem ho povzbudil, jak pěkně závodil," vzpomíná Hradilek.

Od té doby získal vedle olympijského stříbra i světový titul a spoustu dalších medailí, Brazilec přezdívaný Pepe k němu vzhlížel. „Před dvěma třemi lety se trápil, nemohl se dostat do semifinále. Tak jsem s ním prošel trať, něco poradil a semifinále si hned vyjel," líčí Hradilek.

Po operaci slepého střeva měl na svého parťáka víc času a Goncalves vloni v Tacenu premiérově postoupil do finále a hned z toho bylo senzační třetí místo.

A tak, když si Hradilek v české nominaci Tokio nevyjel, dostal od Brazilců nabídku na roli trenéra během her. „On nikdy žádného neměl, nepochází z poměrů, kdy by si to mohl dovolit. Já jsem pořád hlavně závodník, ale teď je období, kdy se mu můžu věnovat, a souběžně i sám trénovat," líčí Hradilek, který v Tokiu využívá rozjížděcí kanál pro slalomáře.

Stejně jako v Pekingu a Londýně se tak přestěhoval do olympijské vesnice, jen do části obývané brazilskou výpravou a s trenérskou akreditací. „Atmosféra vesnice na mě docela dýchla, i různé vzpomínky, až jsem si musel připomenout, že nezávodím," přiznává.

V olympijské jídelně pak občas způsobí pár překvapených výrazů. „Chvíli na mě někteří Češi koukají a přijdou, že si říkali, co je to za známého Brazilce," usmívá se. „Ale jak tu máme všichni respirátory a v jídelně mezi sebou plexiskla, je to rozpoznávání těžší," popisuje.

Rád by časem zašel pozdravit své krajany i v jejich sekci olympijské vesnice. „Ale teď na to není úplně atmosféra," odkazuje na rostoucí počet pozitivních případů v české výpravě.

Kajakář Vavřinec Hradilek během finálové jízdy na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Pro 34letého Hradilka je Tokio už čtvrtou olympiádou, každá byla pro něj jiná. „V Pekingu jsem byl nováček, od něhož nikdo nic nečekal. V Londýně už moje pozice byla jiná, v Riu jsem byl jako televizní komentátor, teď jako trenér," vypočítává.

Kde se vidí za tři roky v Paříži? „Je pravda, že i ten pobyt v olympijské vesnici mi trochu dodává motivaci, že bych ještě jednu olympiádu chtěl zažít jako závodník. A s novou disciplínou by šance mohla být větší," připomíná plánovaný olympijský debut kajakkrosu.

„Ale to je pro mě ještě daleká budoucnost. Teď bych tu chtěl pomoct Pepému do finále," soustředí se na svou na trenérskou roli.