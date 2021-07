Situace v japonském Tokiu se mění ze dne na den, ale už nyní si mladí sportovci a fanoušci můžou chystat plány na rok 2032. Na zasedání Mezinárodního olympijského výboru bylo schváleno město Brisbane jako pořadatel her za jedenáct let.

Nezvyklý je předstih, s jakým byl organizátor her přidělen, vždyť ještě není ani jasné, kde proběhne zimní olympiáda o dva roky dříve. A netradiční byl i způsob, jakým se pořadatelské město volilo. Žádný souboj mezi kandidáty, ale jen schválení návrhu výkonného výboru MOV.

Záměrem je snaha minimalizovat náklady pořadatelských měst, jejichž investice do kandidatury často přišly vniveč a ještě před volbou odstupovala. Teď šel MOV jinou cestou a vybral preferovaného kandidáta. Zájem Budapešti, Dauhá či německého regionu Porúří tak nebyl vyslyšen.

Austrálie je po USA druhou zemí, v níž přivítá olympiádu už třetí město. Po Melbourne 1956 a Sydney 2000 se dočká metropole státu Queensland. Ten na rozdíl od jiných částí Austrálie není v lockdownu, a tak mohli diváci sledovat vyhlášení přímo v ulicích na obrazovkách.

Nejbližší pořadatelé her ZOH 2022 Peking OH 2024 Paříž ZOH 2026 Milán, Cortina OH 2028 Los Angeles

Při prezentaci v rámci zasedání MOV zazněl i český odkaz, když premiérka Queenslandu Annastacia Palazsczuková připomněla Františka Příhodu. „Jako rodák z Československa emigroval do Rakouska na běžkách přes zamrzlé jezero, pak lodí cestoval do Austrálie a v roce 1956 ji reprezentoval na zimní olympiádě. Teď oslavil sto let a je naším nejstarším žijícím olympionikem," připomněla muže, jenž do Austrálie emigroval se sestrou Alexandrou a jejím manželem Karlem Nekvapilem a provozovali jeden z prvních vleků v Thredbu.

Brisbane naposledy pořádalo část soutěží pří Hrách Commonwealthu, ale tolik zkušeností s velkými akcemi nemá. Na druhou stranu podle pořadatelů je už 80 procent potřebných sportovišť postavených.