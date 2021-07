Je pro vás dějiště her o něco speciálnější než pro zbytek výpravy?

Trochu ano. Je příjemné jet do prostředí, které znám. Jen je mi líto, že nebudeme moct mimo bublinu a podívat se po okolí, protože Japonsko je krásná země a Tokio nádherné město. Ale kvůli tomu jsme sem nejeli.

Kdyby ta šance byla, kam byste spoluhráče vzal?

V centru města je spousta zajímavých míst. Pro mě osobně třeba věž SkyTree, která je druhou nejvyšší budovou na světě a je z ní nádherný výhled na celé město. Hned vedle je pak krásný park a akvárium. Nebo jedna z významných částí města Šibuja, která je hlavně v noci rozzářená neony a lidé ji mohou znát z filmu Rychle a zběsile - Tokio drift. A samozřejmě bych kluky rád vytáhl do nějaké restaurace, protože japonská kuchyně je skvělá. A třeba proti Číně tam nehrozí, že by člověka děsili smažení holubi a podobné věci.

Zkoušejí vás ostatní členové týmu z japonských reálií?

Sem tam se ptají na nějaká slovíčka, kolik co stojí, zjišťují zvyky.

Vy jste japonštinu během první sezony v Jokohamě zvládl?

Jazyky mě vždycky bavily, tak jsem se už něco naučil. Japonština mi přijde zajímavá.

Vaši Korzáři jsou ve městě hodně populární, dostaly se k vám z Japonska ohlasy na postup českého týmu?

Během kvalifikace mi psala spousta fanoušků z Jokohamy na sociálních sítích, že nám moc drží palce. A když se postup podařil, tak přišla spousta dalších gratulací.

Velkým tématem tokijských her je nepřítomnost diváků. Myslíte, že by přijel český tým podpořit fanklub Korzárů, kdyby mohli do hlediště alespoň domácí příznivci?

Z Jokohamy je to do Tokia kousek, zhruba pětačtyřicet minut vlakem nebo autem. Kdyby to podmínky umožnily, tak by se fanoušci určitě přijeli podívat. Je to škoda.

Na jaký sport byste se šel vy sám podívat, kdyby ta možnost byla?

Na tenis. A taky mě celkem baví vzpírání.